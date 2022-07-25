التهاب الحلق.. البيت الأبيض يعلن تطورات حالة بايدن إثر إصابته بكورونا

"كان الأمر متوقعًا".. هذا ما قاله طبيب عن إصابة بايدن بكورونا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أعراض إصابة الرئيس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تستمر في "التحسن بشكل كبير".

وقال أوكونور إن "العرض السائد لبايدن الآن هو التهاب الحلق"، مضيفا أن الأعراض الأخرى، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم "تراجعت بشكل كبير"، فيما يظل النبض وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة طبيعية.

من جانبه، قال منسق الاستجابة لفيروس كورونا بالبيت الأبيض الدكتور أشيش جها: "لقد تواصلت مع فريق الرئيس الليلة الماضية. كان ذلك عندما تلقيت آخر تحديث لي. لقد كان يومًا جيدًا، عمل قليلًا، وارتاح قليلًا، وأخيرًا استمع إلى نصيحة البعض منا للحصول على قسط من الراحة. وكان يشعر أنه على ما يرام".

وأكد جها على أهمية الشفافية مع الشعب الأمريكي إذا عانى بايدن من تداعيات طويلة الأمد بسبب "كوفيد-19"، لكنه قلل من احتمالية إصابة بايدن بها.

وقال جها لشبكة CBS، ردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض سيواصل الإفصاح عن حالة بايدن إذا كانت لديه أعراض طويلة الأمد: "بالتأكيد".

وأضاف: "نعتقد أنه من المهم حقًا أن يعرف الشعب الأمريكي مدى جودة أداء الرئيس، ولهذا السبب كنا نتحلى بالشفافية، ونقدم تحديثات عدة مرات في اليوم... إذا كان يعاني من أعراض مستمرة، إذا كان أي منها يتدخل في قدرته على القيام بواجباته، فسنكشف عن ذلك مبكرًا للشعب الأمريكي".