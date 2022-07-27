بايدن ينهي فترة الحجر الصحي بعد ثبوت سلبية اختباراته لفيروس كورونا

شاهد كيف رد وزير خارجية السعودية على سؤال حول مصافحة "القبضة" بين بايدن وولي العهد

(CNN) -- قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اختباراته أثبتت سلبيتها لفيروس كورونا، بعد عزله لمدة خمسة أيام، وأنه سينهي فترة العزل الصحي، الأربعاء.

أجرى بايدن اختبارين لكوفيد-19، أحدهما مساء الثلاثاء والآخر صباح الأربعاء - وكلاهما سلبي، كما كتب الدكتور كيفين أوكونور في رسالته.

سيرتدي الرئيس قناعًا مناسبًا لمدة 10 أيام لمنع انتشار الفيروس، وسيزيد من وتيرة اختباره للكشف عن أي عودة محتملة للفيروس.

وأشار أوكونور إلى احتمال حدوث "ارتداد" بعد أن تلقى بايدن مضاد الفيروسات Paxlovid في شرحه لسبب الاختبارات الأكثر تكرارًا.