دونيتسك تزعم أن غارة للجيش الأوكراني قتلت 40 سجينا.. وكييف ترد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – زعمت سلطة الحكم الذاتي فيما يُعرف بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" أن قصفا للمدفعية الأوكرانية أودى بحياة 40 سجينا، الخميس، في حين نفى الجيش الأوكراني علمه بأي غارة من هذا النوع.

وقال نائب وزير الإعلام في دونيتسك، دانييل بيزنوسوف، عبر قناته على تيليغرام ليل الخميس، إن القوات الأوكرانية ضربت سجنا في أولينيفكا عبر صاروخ من منظومة "هيمارس" الأمريكية بعيدة المدى.

وأضاف بيزنوسوف قائلا: "لقد كانت ضربة مباشرة على عنابر السجناء، والحصيلة لحد الآن: 40 قتيلا و130 جريحا، مازالوا يزيلون الأنقاض، الأرقام قابلة للارتفاع".

بالمقابل، نفى الجيش الأوكراني لـCNN أن يكون على اطلاع بأي شكل على مثل هذه الغارة.

وكان قد استُخدم هذا السجن في احتجاز عدد كبير من الجنود الأوكران الذين استسلموا في مدينة ماريوبول.

وختم المسؤول في دونيتسك قائلا: "قررت القيادة السياسية والجيش الأوكراني التخلص من حمل زائد غير ضروري"، في إشارة إلى مقتل الجنود الأوكران، حسب زعمه.