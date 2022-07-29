دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لممازحة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الصيني، وانغ يي، عبر مطالبته بـ"ألا يقلق" لأنه من "الأصدقاء" عندما رآه مرتديا الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

ويظهر لافروف في المقطع وهو يهم بمصافحة يي في العاصمة الأوزبكية، طشقند، ليلاحظ أن وزير الخارجية الصيني يرتدي الكمامة، فقال له: "لا تقلق".

وأجاب يي على عبارة لافروف بالقول: "نحن نثق ببعضنا أليس كذلك"، ورد وزير خارجية روسيا قائلا: "أنت من ضمن الأصدقاء"، وقابله يي بالقول: "نعم"، قبل أن يلتقطا صورة معا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف يمازح نظيره الصيني عندما رآه يرتدي الكمامة فقال له : لا داعي للخوف. #روسيا #الصين https://t.co/EoDeP9VQEX

ونشرت وزارة الخارجية الروسية تفاصيل الاجتماع الذي جمع الوزيرين إذ أكدت أنهما أجريا تقييما إيجابيا للعلاقات بين بلديهما مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتوسع بشكل ديناميكي في ظل التحديات الجيوسياسية، وتطرقا لقضايا عدة مثل أفغانستان وأوكرانيا وغيرها.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والصين شهدت تطورا خلال الأشهر الأخيرة، إذ بقي التعاون الاقتصادي بينهما قائما في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو بسبب اجتياح قواتها للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.