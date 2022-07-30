بايدن يوجه رسالة للمسلمين في مطلع السنة الهجرية.. وهذا ما دعا إليه

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بايدن يوجه رسالة للمسلمين في مطلع السنة الهجرية.. وهذا ما دعا إليه
Credit: Chip Somodevilla / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للعودة إلى قيم العدالة والمساواة والتعاطف بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وذلك في إطار رسالة وجهها للمسلمين بهذه المناسبة السبت.

وقال بايدن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الكثير من أصدقائنا وجيراننا المسلمين يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة كمناسبة للتفكر، والصوم، والصلاة تقديرًا للتضحيات التاريخية في شهر محرم".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "وفي الوقت الذي نبدأ فيه السنة الجديدة، دعونا نلتزم مجددا بقيم العدالة والمساواة والتعاطف"، على حد قوله.

وكان قد ألغى بايدن قائمة حظر السفر التي كانت مفروضة على عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة في أحد أول قراراته التنفيذية بعد دخوله إلى البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

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