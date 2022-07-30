(CNN)-- في جميع أنحاء روسيا، يتم تشكيل كتائب المتطوعين للانتشار في الحرب في أوكرانيا، للانضمام إلى ما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير/ شباط.

من مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية إلى بيرم في جبال الأورال وبريمورسكي كراي في الشرق الأقصى الروسي، خرج النداء مُخاطبًا وطنية ومحافظ الروس.

الخبرة العسكرية ذات الصلة ليست مطلوبة دائمًا.

إجمالاً، يقدر المحللون أن أكثر من 30 ألف متطوع قد يتم حشدهم لاستكمال الرتب الروسية التي استنزفت خلال خمسة أشهر من القتال - ما بين ربع وثلث القوة المنتشرة للفوز بمنطقة دونباس الشرقية، حيث المكان المحتمل إرسال غالبية المتطوعين إليه.

في الأسبوع الماضي، قال ريتشارد مور، رئيس الاستخبارات البريطانية، لمراسل CNN ، جيم سيوتو، إن "الروس سيجدون صعوبة متزايدة في توفير القوى العاملة، والمواد خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

لطالما قاوم بوتين فكرة التعبئة العامة في روسيا، وكان استدعاء هذا الربيع مشابهًا لما حدث في عام 2021. هذه الكتائب هي إحدى الطرق لزيادة القوة البشرية العسكرية الروسية دون حدوث خطوة التعبئة. كما يبدو أنهم يركزون على المناطق الأكثر فقرًا والمعزولة، وذلك باستخدام إغراء السيولة النقدية السريعة.

ما هو تأثير هذه الكتائب هو سؤال مفتوح. لعبت وحدات المتطوعين الشيشان دورًا كبيرًا في حملة دونباس، خاصة في ماريوبول. لكنهم مجهزون تجهيزًا جيدًا نسبيًا ولديهم خبرة عسكرية واسعة. من الواضح أن الكتائب التي يتم تجميعها في أماكن أخرى لا تفعل ذلك.

تقول كاترينا ستيبانينكو، الباحثة الروسية في معهد دراسة الحرب بواشنطن: "ستشارك بعض الكتائب حصريًا في عمليات الدعم القتالي والدعم القتالي (مثل كتائب اللوجيستيات أو كتائب الإشارة)، بينما سيعزز البعض الآخر الوحدات العسكرية الموجودة مسبقًا أو تشكيل كتائب قتالية".

لكنها تضيف: "من غير المرجح أن يحول التدريب قصير المدى المتطوعين الذين ليس لديهم خبرة سابقة إلى جنود فعالين في أي وحدة".

طلبت شبكة CNN التعليق من وزارة الدفاع الروسية على برنامج كتيبة المتطوعين.

حب الوطن - والمال

تقول ستيبانينكو إن العملية مدفوعة من موسكو. وبحسب ما ورد، أمر الكرملين جميع المناطق الفيدرالية البالغ عددها 85 (مناطق من الاتحاد الروسي بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم المحتلة وسيفاستوبول) بتجنيد كتائب متطوعين لتجنب إعلان التعبئة الجزئية أو الكاملة في روسيا.

لكن من المتوقع أن تساعد المناطق في تمويل التجنيد، الذي تقول إنه "يضع ضغطًا كبيرًا على الميزانيات الإقليمية".و قالت ستيبانينكو إن مدينة كراسنويارسك في سيبيريا، على سبيل المثال، اضطرت إلى تخصيص مليوني دولار للمشروع.

المؤهلات المطلوبة للانضمام تختلف من مكان إلى آخر. قال أحد المنشورات على الإنترنت في قازان في تتارستان: "ندعو الرجال الذين تقل أعمارهم عن 49 عامًا والذين خدموا سابقًا في الجيش ونعرض عقدًا لمدة 4 أشهر في تخصصك العسكري".

يدعو ملصق التوظيف "الرجال الحقيقيين" حتى 49 عامًا للانضمام إلى القتال في أوكرانيا، ويعد بأجور عالية، بالإضافة إلى التدريب والتأمين., plain_text

وفقًا للإعلانات المنشورة، تم تخصيص شهر واحد تقريبًا للتدريب - ليس كثيرًا لحالة يكون فيها المجندون لديهم خبرة عسكرية قليلة أو معدومة. بينما حسب السياسة القياسية لوزارة الدفاع الروسية، يجب أن يحصل جميع المجندين الذين يوقعون عقدًا على أربعة أسابيع من التدريب المشترك على الأسلحة. من غير الواضح ما إذا كان هذا النظام نفسه يمتد ليشمل جميع المتطوعين.

كانت بعض كتائب المتطوعين قد دخلت بالفعل في ساحة تدريب مولينو بالقرب من نيجني نوفغورود، وفقًا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

تميل عقود المتطوعين إلى أن تكون من أربعة أشهر إلى سنة. يعدون بأجور أعلى بكثير من المتوسط في المناطق الروسية. على سبيل المثال، توفر الكتائب التي يتم تشكيلها في بيرم ومنطقة كيروف الروسية الغربية دخلاً يبدأ من 300 ألف روبل شهريًا (حوالي 5000 دولار)، بينما في باشكورتوستان، بالقرب من الحدود مع كازاخستان، يبلغ الحد الأدنى 280 ألف روبل. وعد متطوعو بشكير من باشكورتوستان بدفع 8000 روبل إضافي يوميًا للعمليات القتالية.

قال إعلان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في باشكورتوستان: "خلال الصيف يمكنك بسهولة كسب حوالي مليون روبل!"

يتراوح متوسط الأجر الشهري في هذه المناطق بين 30000 و 45000 روبل، أي ما يقرب من عُشر ما قد يحصل عليه المتطوع إذا تم نشره في الخطوط الأمامية.

هناك امتيازات أخرى أيضًا. في بيرم وكيروف، وُعد أبناء المتطوعين بقبول تفضيلي في الجامعات. سيتم منح المتطوعين صفة "المحارب القديم"، ومنحهم راتبًا شهريًا مدى الحياة وخصومات على السكن والمواصلات.

وهناك مقياس للتعويضات عن الخسائر في ساحة المعركة، في بعض الحالات أكثر من 3 ملايين روبل للإصابات الخطيرة. إذا قُتل أحد المتطوعين، فستتلقى عائلته 12.4 مليون روبل من الميزانية الفيدرالية ومليوني روبل من المنطقة.

أخبر بعض المتطوعين موقع Verstka على الإنترنت أنهم مدفوعو الأجور، بحيث يمكنهم، على سبيل المثال، بناء منزل. يبدو البعض الآخر مستوحى من حب الوطن. يبدو أن البعض يريد ببساطة مغامرة.

أحدهم، ويدعى فيتالي، قال لـ Verstka: "أنا أحترم إنجازات أسلافنا، ومن الصعب بالنسبة لي أن أشاهدهم وهم يبصقون. وبالطبع، هناك مكافأة ممتعة في شكل مدفوعات تقدمها الحكومة".

وقال آخرون لـ Verstka إنهم استلهموا من تخليص أوكرانيا من النازية، وهو مؤشر على قوة وسائل الإعلام الحكومية الروسية، التي عملت بلا هوادة على سد فكرة أن عمل روسيا هو إزالة النازية في أوكرانيا.

إذا أنشأت كل المناطق الروسية كتيبة، فستكون التكلفة باهظة. تقدر كاترينا ستيبانينكو أن تكلفة الوحدة المكونة من 400 رجل ستكلف 1.2 مليون دولار شهريًا في الأجور، وهي تقول إنها باهظة الثمن نظرًا لأن البرنامج لن ينتج وحدات النخبة.

من القطب الشمالي إلى آسيا الوسطى

كان المتطوعون الشيشان أول من دخل أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الغزو. شهدت كتيبة فوستوك العمل في ماريوبول، حيث شاركت بشكل بارز في عمليات المشاة. لطالما كان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يحتذى بكتيبة فوستوك.

في نهاية أبريل/ نيسان، قال قديروف على قناته في تيلغرام إن "مئات الجنود الشجعان من مختلف أنحاء بلادنا الهائلة قرروا الانضمام إلى جيش التحرير الروسي".

وفي مايو/ أيار، قال إن 200 "من محاربي النوايا الحسنة" يتخرجون من الجامعة الروسية للقوات الخاصة في جودرميس ويغادرون إلى أوكرانيا كل أسبوع.

حسب بعض التقديرات، ذهب ما يصل إلى 8000 شيشاني للقتال في أوكرانيا. لقد شاركوا بشكل كبير في حملات الاستيلاء على سيفيرودونتسك وليسيتشانسك.

كما شارك متطوعون من بورياتيا في الشرق الأقصى الروسي في وقت مبكر؛ قُتل العديد منهم، من بينهم شخص معروف بالقتال في سوريا.

في الآونة الأخيرة، صعدت مناطق روسية أخرى. إحدى الحالات البارزة هي جمهورية باشكورتوستان.

أعلن الضابط البحري المتقاعد، أليك كماليتدينوف، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يجند كتيبة متطوعين لأن "الباشكيريا كانت دائمًا ركيزة دولتنا في الأوقات الصعبة... دعونا ندعم بلادنا ورئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وليس بالكلمات. بل بالأفعال!"

وكان حاكم باشكورتوستان، راضي هابيروف، قد نشر على تليغرام الأسبوع الماضي: "اليوم نودع كتيبة بشكير الثانية في دونباس.. وهكذا، سيذهب أكثر من 800 متطوع، جميعهم من أبناء باشكورتوستان".

ومن المناطق الأخرى التي بدأت في تكوين كتائب المتطوعين تشيليابينسك في جبال الأورال وبريمورسكي في الشرق الأقصى الروسي. تم نشر صور لما يقرب من 300 متطوع في تشيليابينسك الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مكتب التجنيد في تتارستان، يفغيني توكماكوف، في مؤتمر صحفي إنه "يجب تشكيل الكتائب فقط من مواطني تتارستان الأصليين، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى الصفوف، والوقوف جنبًا إلى جنب، والتعرف على بعضهم البعض".

كما يتم تشكيل عدة وحدات من مقاتلي القوزاق - وهذه ليست مفاجأة بالنظر إلى أنهم شاركوا بشكل بارز في شرق أوكرانيا في عام 2014. وقد أرسلت منطقة أورينبورغ بالفعل ثلاث كتائب قوزاق إلى الحرب.

وتيرة التجنيد آخذة في الازدياد - خلال الأيام القليلة الماضية. أعلنت منطقتي مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية وتيومن في غرب سيبيريا عن تشكيل وحدات تطوعية.



حشد بالبنادق

لم يتضح بعد كيف سيتم دمج هذه الكتائب - ومعظمها أصغر من كتيبة عادية - في العملية الروسية. ستتحول وحدتا التتار والبشكير إلى كتائب بنادق آلية.

ستتألف كتيبة المتطوعين التي نشأت في بريمورسكي كراي من سكان محليين فقط وستذهب لدعم اللواء 155 من مشاة البحرية، وفقًا للسلطات الإقليمية.

هناك دلائل على أن النقص في القوات الروسية في أوكرانيا بدأ يؤتي ثماره. يقول المركز الأوكراني لمكافحة المعلومات المضللة إنه وجد وظائف شاغرة لأكثر من 20 ألف جندي روسي متعاقد في مراكز التوظيف الإقليمية. كانت هناك تقارير مستمرة عن ضرورة إعادة تشكيل بعض المجموعات التكتيكية للكتائب. لكن كما يقول أحد المحللين، الكتيبة ليست سوى مجرد "حشد بالبنادق".

قالت كاترينا ستيبانينكو من معهد دراسة الحرب: "من المرجح أن يتم استخدام هؤلاء المجندين ذوي التدريب السيئ كوقود للمدافع، بالنظر إلى المعاملة الروسية السابقة للمجندين والوحدات بالوكالة".

من الصعب أن نتخيل كيف ستؤثر هذه المجموعات المتباينة التي ليس لديها معرفة بساحة المعركة والمهارات العسكرية الصدئة أو غير الموجودة في الصراع. كانت مهمة المشاة بين القوات الروسية إلى حد كبير الاستيلاء على الأماكن التي تم طمسها بالفعل بنيران غير مباشرة.

ومع ذلك، أشارت ستيبانينكو إلى أن الروس "يواصلون تكبد خسائر فادحة دون كسب الكثير من الأرض. وبالتالي/ فإنهم يحتاجون إلى تدفق مستمر للقوى البشرية الروسية لتعويض خسائرهم".

الجيش الأوكراني يتتبع تشكيل الوحدات. وقال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية، إن روسيا تخطط لتشكيل 16 كتيبة جديدة بحلول نهاية يوليو/ تموز. وقال موقع Krym.Reali على الإنترنت أنه "وفقًا لتقديراتنا، سيكون هناك حوالي 4000 شخص في كل منطقة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

وأكد سكيبيتسكي لشبكة CNN أنه تم الإبلاغ عن تصريحاته بدقة لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

تعتقد ستيبانينكو أن الهدف النهائي هو إحداث شكل من أشكال التعبئة عن طريق التخفي.

وقالت ستيبانينكو: "يبدو أن بوتين يفتقر إلى الثقة في أن استطلاعات الرأي واحتجاجات الدعم للحرب ستنجو من جهد التجنيد العام. التجنيد في كتائب المتطوعين أو التعبئة السرية يؤثر فقط على نسبة صغيرة من الجنود وعائلاتهم". وأضافت: "مثل هذا الفصل يسمح لبوتين بالسيطرة على مظهر الغزو دون إزعاج معظم السكان الذكور الروس وعائلاتهم".