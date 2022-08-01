دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي مع العديد من التعليقات التي ادعت أن وزير الخارجية "ينظف كتفه" بعدما لمسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الأمر الذي دفع أغبينونسي للرد والتوضيح.

وزار الرئيس الفرنسي، الأربعاء الماضي، دولة بنين ضمن جولة له في إفريقيا شملت أيضا الكاميرون وغينيا بيساو. وتعهد ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس بنين باتريس تالون، بتقديم معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ماكرون يقف مع رئيس بنين ووزير خارجيته، وبدا أن ماكرون يربت كتف وزير الخارجية الذي سارع بنفض كتفه.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع مع العديد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت أن أغبينونسي كان ينظف كتفه بعدما لمسه ماكرون.

وردا على تغريدة من أحد الأشخاص كتب فيها أن حركة وزير خارجية بنين تهدف إلى محو رمز التفوق الذي فرضه عليه ماكرون، قال أغبينونسي: "خطأ.. الأمر ليس كذلك. الرئيس ماكرون لاحظ أثرا للغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي. وحركتي كانت لإكمال تصرفه الودي".

@pittbull_grrr Faux.. il n'en est rien! Le Pt Macron venait de remarquer et me montrait une trace de poussière sur mon veston après le point de presse tenu à l'extérieur.Mon geste complètait celui très aimable du Pt Macron.

مشهد عجيب وطريف انتشر عالميا👇: وزير خارجية بنين يمسح كتفه بعد أن لمسه ماكرون https://t.co/Jr0H4dKPKH

رئيس دولة بنين ينفض كتفه بعد أن لمسه ماكرون 😂😂 https://t.co/2jGI6ydgxg

رئيس دولة "بنين" ينفض عن كتفه أثر لمسة #ماكرون، حيث مازالت أفريقيا تعاني من آثار استعمار #فرنسا، واستمرار نهبها لثرواتها. #جرائم_فرنسا #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية642 https://t.co/7BuTrCSArM

###