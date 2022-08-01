تداول فيديو لوزير خارجية بنين "ينظف كتفه" بعدما لمسه ماكرون.. وأغبينونسي يوضح

العالم
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ماكرون ورئيس بنين
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي مع العديد من التعليقات التي ادعت أن وزير الخارجية "ينظف كتفه" بعدما لمسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الأمر الذي دفع أغبينونسي للرد والتوضيح.

وزار الرئيس الفرنسي، الأربعاء الماضي، دولة بنين ضمن جولة له في إفريقيا شملت أيضا الكاميرون وغينيا بيساو. وتعهد ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس بنين باتريس تالون، بتقديم معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ماكرون يقف مع رئيس بنين ووزير خارجيته، وبدا أن ماكرون يربت كتف وزير الخارجية الذي سارع بنفض كتفه.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع مع العديد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت أن أغبينونسي كان ينظف كتفه بعدما لمسه ماكرون.

وردا على تغريدة من أحد الأشخاص كتب فيها أن حركة وزير خارجية بنين تهدف إلى محو رمز التفوق الذي فرضه عليه ماكرون، قال أغبينونسي: "خطأ.. الأمر ليس كذلك. الرئيس ماكرون لاحظ أثرا للغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي. وحركتي كانت لإكمال تصرفه الودي".

 

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