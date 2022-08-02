واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حركة طالبان "انتهكت" اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة والحركة الأفغانية، وذلك بسبب "استضافة وإيواء" زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتله.

وقال بلينكن، في بيان، إنه "بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في العام الماضي، تعهّد الرئيس بايدن للشعب الأمريكي بأن تواصل الولايات المتحدة العمل لحماية بلدنا والتصدّي للتهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان. وبيّن الرئيس أننا لن ندّخر جهدا في حماية الوطن".

وأضاف: "ها نحن نفعل اليوم، من خلال العملية التي حقّقت العدالة، وسنواصل القيام بذلك في مواجهة أي تهديدات مستقبلية. لقد تمكّنا اليوم من القيام بذلك – وسوف نكون أفضل حالا في المستقبل للمضي قدما في هذا السبيل، مستندين إلى مهارة واحتراف زملائنا في مجتمع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، الذين نشعر بالامتنان العميق لهم".

وتابع بالقول: "لقد انتهكت طالبان، باستضافتها وإيوائها زعيم القاعدة في كابول، اتفاق الدوحة بشكل صارخ حين أكّدوا للعالم أنهم لن يسمحوا باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الإرهابيين لتهديد أمن البلدان الأخرى".

كما اعتبر أن طالبان "خانت الشعب الأفغاني ورغبته المعلنة في الاعتراف والتطبيع مع المجتمع الدولي". وقال: "في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على الامتثال لالتزاماتها، فلا سبيل لنا سوى مواصلة دعم الشعب الأفغاني من خلال تقديم المساعدة الإنسانية القوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان الخاصة به، مع التركيز بشكل خاص على حقوق النساء والفتيات".

واختتم بلينكن بيانه قائلا: "لقد بات العالم اليوم مكانا أكثر أمانا بعد وفاة الظواهري، وستواصل الولايات المتحدة العمل بحزم ضدّ جميع من يهدّد بلدنا أو شعبنا أو حلفاءنا وشركاءنا".