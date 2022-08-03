زيلينسكي يرد على طلب لـ"تشريع زواج المثليين" في أوكرانيا في ظل الحرب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فتح الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، الأربعاء، الباب أمام تشريع ارتباط المثليين في البلاد، في إطار رده على دعوة لجعل زواج المثليين قانونيا في أوكرانيا.

وفي رد مكتوب على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية، شرح زيلينسكي أنه رغم أن البلاد تعيش في حالة حرب، سيكون من المستحيل تشريع زواج المثليين لأن الأمر مخالف للدستور الأوكراني.

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "الميثاق العائلي لأوكراني يُعرف العائلة على أنها الوحدة الأهم والأبرز في المجتمع، وتتكون العائلة من أشخاص يعيشون معًا، وتربطهم حياة مشتركة وحقوق والتزامات مشتركة، وفقًا للدستور الأوكراني، الزواج مبني على موافقة حرة من المرأة والرجل وفقا للمادة 51".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "لا يمكن تغيير قانون أوكرانيا خلال فترة الحرب أو في حالات الطوارئ وفقًا للمادة 157 من الدستور"، حسب قوله.

ورغم العقبات، قال زيلينسكي أنه سيعمل مع الوزراء لـ"التأكد من حصول الأوكرانيين جميعًا على حقوقهم وحريتهم".

وأردف الرئيس الأوكراني قائلا: "في الوقت نفسه، لقد أوجدت الحكومة حلولًا بما يتعلق بتشريع الزواج المدني المسجل في أوكرانيا كجزء من العمل على ترسيخ وضمان حقوق الإنسان والحريات"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "في العالم المعاصر، يُقاس مستوى المجتمع الديمقراطي مع أمور أخرى عبر سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان مساواة في حقوق المواطنين كافة، كل مواطن جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني ويجب أن يحصل على حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور الأوكراني".

ووجه زيلينسكي الشكر لأكثر من 28 ألف شخص وقعوا على الدعوة، على "موقفهم المدني النشط".

وتحت القانون الأوكراني، يجب على الرئيس مراجعة جميع الدعوات التي تحصل على أكثر من 25 ألف توقيع.