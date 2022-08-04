بعد أسبوعين من إصابته بكورونا.. طبيب بايدن يعلن نتيجة أحدث فحص

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، نتيجة أحدث فحص كورونا خضع له الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلان إصابته بالفيروس في 21 يوليو/ تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في مذكرة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تم توزيعها على الصحفيين، إن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية، وسيستمر بايدن في الخضوع لإجراءات العزل الصحي.

وأضاف أوكونور أن بايدن "يشعر بحالة جيدة للغاية اليوم" و"لا يزال يعاني من سعال عرضي، لكن السعال آخذ في التحسن".

من المتوقع أن يظهر بايدن، الذي لم يغادر البيت الأبيض منذ 15 يومًا، في اجتماع عبر "الفيديوكونفرانس" في وقت لاحق الخميس، مع قيادات ورجال أعمال لمناقشة حزمة الديمقراطيين للمناخ والرعاية الصحية والضرائب.