(CNN) -- لم تعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان، لكن يوم الخميس أوفت الصين بوعدها بأن تايوان ستدفع ثمن استضافتها لأعلى مسؤول أمريكي في غضون 25 عامًا.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني إنها أجرت تدريبات طويلة المدى بالذخيرة الحية في مضيق تايوان يوم الخميس، حسبما أفادت كاميرات المراقبة الحكومية.

في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أن التدريبات لمحاكاة "حصار" جوي وبحري حول تايوان بدأت الأربعاء، لكنها لم تقدم أدلة قوية لدعم هذا الادعاء.

كان الموقف العسكري عرضا متعمدا للقوة بعد أن غادرت بيلوسي الجزيرة مساء الأربعاء متجهة إلى كوريا الجنوبية.

في غضون ساعات من مغادرة بيلوسي، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين أرسلت أكثر من 20 طائرة مقاتلة عبر الخط الأوسط في مضيق تايوان، نقطة منتصف الطريق بين البر الرئيسي وتايوان والتي تقول بكين إنها لا تعترف بها، ولكنها تحترمها في العادة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الخميس إن جيشها لا يزال في وضع "طبيعي" لكنه حذر، ووصفت التدريبات بالذخيرة الحية بأنها "عمل غير عقلاني" لمحاولة "تغيير الوضع الراهن". وقالت الوزارة في بيان: "نحن نراقب عن كثب أنشطة العدو حول بحر تايوان والجزر النائية، وسنتصرف بشكل مناسب".

تمارين عسكرية لممارسة الضغط

قبل وقت طويل من زيارة بيلوسي لتايوان التي استغرقت 24 ساعة تقريبًا، حذرت الصين من أن بيلوسي غير مرحب بها في تايوان. ويدعي الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هي أرضه الخاصة، على الرغم من أنه لم يسيطر عليها مطلقًا.

أصدرت الصين خريطة توضح ست مناطق حول تايوان والتي ستكون مواقع للتدريبات في الأيام المقبلة. لكن مكتب البحرية والموانئ التايواني قال يوم الخميس في إشعار إن الصين أضافت منطقة تدريبات عسكرية سابعة للسفن والطائرات لتجنب "المياه المحيطة بشرق تايوان".

تسببت التدريبات الانتقامية الصينية بالفعل في تعطيل جداول الرحلات والسفن في تايوان، على الرغم من أن الجزيرة تحاول تقليل تأثيرها.

قال وزير النقل التايواني إنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع اليابان والفلبين لتغيير مسار 18 طريقًا دوليًا للرحلات المغادرة من الجزيرة لتجنب التدريبات بالذخيرة الحية لجيش التحرير الشعبي الصيني. مما يؤثر على حوالي 300 رحلة إجمالاً.

والأربعاء، أصدر مكتب الملاحة البحرية والموانئ في تايوان ثلاث إشعارات، يطلب فيها من السفن استخدام طرق بديلة لسبعة موانئ في جميع أنحاء الجزيرة.

كما تسببت التدريبات بالذخيرة الحية المخطط لها في الصين في إثارة القلق في اليابان. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن التدريبات تشكل تهديدًا لأمن بلاده.

كانت إحدى مناطق التدريبات الست التي أقامتها الصين بالقرب من جزيرة يوناجوني اليابانية، وهي جزء من محافظة أوكيناوا وعلى بعد 68 ميلاً (110 كيلومترات) فقط من ساحل تايوان.

منطقة التدريبات الصينية نفسها قريبة أيضًا من جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان، وهي سلسلة صخرية غير مأهولة تعرف باسم دياويوس في الصين، والتي تدعي بكين السيادة عليها.