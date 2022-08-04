دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، الخميس، أنه ليس لديها أي معلومات عن "وصول وإقامة" زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن قتله في غارة بطائرة بدون طيار على منزل في كابول صباح الأحد بالتوقيت المحلي للعاصمة الأفغانية.

وقالت حركة طالبان، في بيان، إنه "تم تنفيذ غارة جوية على منزل سكني في مدينة كابول، وبعد يومين، ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية استهدفت زعيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري في هذا الهجوم".

وأضاف البيان: "إمارة أفغانستان الإسلامية ليس لديها أي معلومات عن وصول أيمن الظواهري وإقامته في كابول". وتابع: "وجهت قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية أجهزة التحقيق والاستخبارات بإجراء تحقيق شامل وجاد في مختلف جوانب الواقعة".

ولم تذكر طالبان في بيانها أي تأكيد صريح من جانبها لمقتل الظواهري، كما وصفت إعلان الرئيس الأمريكي عن استهداف الظواهري بأنه "ادعاء".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية صرح، الاثنين الماضي، بأن شخصيات بارزة من حركة حقاني في طالبان كانت على علم بوجود الظواهري في المنطقة، بل واتخذت خطوات لإخفاء وجوده بعد الضربة الأمريكية، وتقييد الوصول إلى المنزل ونقل أفراد عائلته بسرعة، بما في ذلك ابنته وأطفالها.

وبعدما اتهمت واشنطن طالبان بانتهاك اتفاق الدوحة بسبب "إيواء" الظواهري، اعتبرت الحركة أن الولايات المتحدة هي التي تنتهك اتفاق الدوحة. وقالت الحركة: "لا يوجد تهديد لأي دولة، بما في ذلك أمريكا، من أرض أفغانستان، والإمارة الإسلامية تريد تنفيذ اتفاق الدوحة وانتهاك الاتفاق يجب أن يتوقف".

وأضافت: "أمريكا غزت أراضينا وانتهكت جميع المبادئ الدولية، وندين بشدة هذا العمل مرة أخرى". وتابعت: "إذا تكرر مثل هذا الفعل، فستقع مسؤولية أي عواقب على الولايات المتحدة الأمريكية".