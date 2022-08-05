عقوبات أوروبية تستهدف رئيس أوكرانيا السابق ونجله بسبب روسيا

(CNN) -- أعلن المجلس الأوروبي، يوم الخميس، فرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق المخلوع فيكتور يانوكوفيتش ونجله.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان: "قرر المجلس، اليوم، فرض إجراءات تقييدية على شخصين إضافيين ردا على العدوان العسكري الروسي المستمر غير المبرر ضد أوكرانيا".

وأضاف البيان أنه "تم فرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور فيدوروفيتش يانوكوفيتش وابنه أولكسندر فيكتوروفيتش يانوكوفيتش، لدورهما في تقويض أو تهديد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا، حيث قام أولكسندر فيكتوروفيتش يانوكوفيتش بإجراء معاملات مع الجماعات الانفصالية في منطقة دونباس بأوكرانيا".

وفي عام 2013، اندلعت الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا في كييف بعد أن قرر يانوكوفيتش فجأة عدم التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، واختار بدلا من ذلك زيادة العلاقات مع روسيا.

وأُجبر يانوكوفيتش على الفرار من العاصمة الأوكرانية في عام 2014 وسط الأزمة السياسية.