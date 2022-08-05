(CNN)-- سلمت السلطات اليونانية إلى نظيرتها الأمريكية مواطنا روسيا يدعى ألكسندر فينيك متهما بغسيل الأموال من خلال تبادل عملة البيتكوين المشفرة بمليارات الدولارات، وفقا لما قاله فريديريك بيلو، محامي المتهم، لشبكة CNN.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية فإن فينيك، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، متهم بإدارة صرافة للعملة المشفرة تُعرف باسم BTC-e، ويُزعم أنه تعامل مع عصابات القراصنة الإلكترونية التي تستخدم الفدية وكذلك تجار المخدرات.

ويواجه المواطن الروسي عدة تهم منها غسيل الأموال وتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة في الولايات المتحدة.

ويعتبر تسليم فينيك انتصارًا مهمًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين، الذين كانوا في معركة عالية المخاطر بشأن تسليم مجرمين مع روسيا من أجل القبض على فينيك.

وقال فريديريك بيلو، محامي فينيك في فرنسا، لشبكة CNN، يوم الخميس، إن موكله كان على متن طائرة من أثينا في طريقها إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يمثل أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، وأكد بيلو أن "فينيك برئ".

ويُظهر تسليم فينيك كيف واصل المدعون العامون الأمريكيون ملاحقة مشتبهين روس بارزين في جرائم إلكترونية في وقت تضاءلت فيه الآمال الضعيفة في التعاون مع موسكو بشأن هذه القضية.

وتم القبض على فينيك في عام 2017 في اليونان وتم تسليمه بعد ذلك إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في عام 2020 بتهمة غسيل الأموال لكن فينيك يواجه أيضا لائحة اتهام في الولايات المتحدة منذ عام 2017، وقدمت واشنطن وموسكو طلبات لتسلمه من اليونان.

وتلقت صرافة BTC-e، التي أغلقت في عام 2017، أكثر من 4 مليارات دولار من البيتكوين أثناء عملها، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2017 غرامة مالية مدنية بقيمة 110 ملايين دولار على BTC-e "لانتهاكها عمدا قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية"، وكذلك رسوما قدرها 12 مليون دولار على فينيك.