سلسلة انفجارات تهز منطقة القاعدة الجوية الروسية فى شبه جزيرة القرم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقعت سلسلة انفجارات في منطقة قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة دخان كثيفة من محيط القاعدة الجوية في نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وأكد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس منطقة القرم، وقوع عدة انفجارات بالقرب من قرية نوفوفيدوروفكا.

وقال كريوتشكوف في قناته على Telegram: "حتى الآن، لا يمكنني سوى تأكيد حقيقة وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوريفكا. أطلب من الجميع انتظار الرسائل الرسمية وعدم اختلاق روايات".

بشكل منفصل، قال سيرغي أكسينوف، رئيس ما يسمى بجمهورية القرم: "ذهبت إلى مكان الحادث في قرية نوفوفيدوريفكا، منطقة ساكي. تم استيضاح الظروف".

وتم إرسال طواقم الإسعاف والإسعاف الجوي إلى موقع الانفجارات، بحسب وزارة الصحة في المنطقة.

ولم ترد أنباء من الجانب الأوكراني عن أي هجوم في المنطقة. لا يُعرف عن أوكرانيا أنها ضربت أراضي القرم منذ بدء الغزو الروسي.