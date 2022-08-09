دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، التقديرات الأمريكية لخسائر روسيا جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال كولين كول، في إفادة صحفية، الاثنين: "لدى روسيا حوالي 70 إلى 80 ألف من الخسائر (بين قتيل وجريح) حتى الآن في الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا"، لافتا أن هذا الرقم يشمل كلاً من القوات الروسية التي قتلت وجرحى أثناء القتال.

"أعتقد أنه من الآمن أن نقترح أن الروس ربما يكونون قد قتلوا 70 أو 80 ألف ضحية في أقل من ستة أشهر. الآن هذا هو مزيج من القتلى والجرحى، قد يكون هذا الرقم أقل قليلاً، وأعلى قليلاً، لكنني أعتقد أن هذا نوع من في الملعب".

وقال كول إن عدد الضحايا من القوات الروسية "لافت للنظر" بالنظر إلى أن روسيا "لم تحقق أيًا من أهداف فلاديمير بوتين" منذ غزو أوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط.

وأضاف كول: "الروح المعنوية والإرادة الأوكرانية للقتال لا جدال فيها، وأعتقد أنه أعلى بكثير من متوسط ​​الإرادة للقتال في الجانب الروسي، لذلك أعتقد أن هذا يمنح الأوكرانيين ميزة كبيرة".