دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب هيلسنكي الأولمبي في العاصمة الفنلندية، في نهائي السوبر الأوروبي، نسخة 2022.

وينتظر الفرنسي كريم بنزيما إنجازات استثنائية في المباراة النهائية، إذ يطمح لرفع أول لقب مع الفريق بصفة القائد، بعد رحيل البرازيلي مارسيلو.

في حال التسجيل، سيفض بنزيما الشراكة مع المهاجم السابق راؤول غونزاليس، على المركز الثاني في ترتيب هدّافي الميرنغي تاريخيًا، إذ يملك كلاهما 323 هدفًا.

ويسعى بنزيما لمعادلة رقم باكو خينتو، لاعب ريال مدريد السابق، كثاني أكثر المتوّجين بالألقاب في تاريخ الفريق، إذ يفصله لقباً واحداً عن تحقيق ذلك، ليكون برصيده 23 لقباً.

ويعمل كريم بنزيما على حصد لقب السوبر الأوروبي الرابع، ليعادل رقم البرازيلي داني ألفيش والإيطالي باولو مالديني، كأكثر اللاعبين المتوّجين بلقب البطولة، بواقع 4 مرات.

في سياق متصل، بَاتَ المدرب كارلو أنشيلوتي على وشك تحطيم رقم قياسي جديد، في حال تحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي لعام 2022.

وفي حال التتويج باللقب أمام فرانكفورت، سيصبح أول مدرب يتوّج بالبطولة 4 مرات، على مر التاريخ.

وسبق وأن ظفر أنشيلوتي بلقب السوبر الأوروبي 3 مرات، مع نادي ميلان الإيطالي في عامي 2003 و2007، ومع نادي ريال مدريد عام 2014.