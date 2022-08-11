الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدر مطلع على التحقيقات أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، كان هدفًا لمؤامرة الاغتيال الإيرانية، وهو ما أكده مصدر مقرب من بومبيو الذي قال إن "الوظيفة الثانية" (بعد جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب) كانت تشير إلى الوزير.

وقال المصدر المقرب من بومبيو لشبكة CNN إن وزارة العدل أبلغته مباشرة الأربعاء الماضي بأنه كان الهدف الثاني لمؤامرة اغتيال تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء، توجيه اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى محاولته تدبير اغتيال جون بولتون.

ويقول المدعون إن شهرام بورصافي، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 45 عامًا وعضو في الحرس الثوري الإيراني، حاول دفع 300 ألف دولار لشخص في الولايات المتحدة لقتل بولتون.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بورصافي لم يعتقل ولا يزال طليقا. وأصدرت السلطات الفيدرالية إعلاني "مطلوب"، الثلاثاء، أحدهما بالإنجليزية والآخر بالفارسية.