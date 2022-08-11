أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حكمت محكمة أمريكية على شخص مصري يُدعى ياسر عبدالفتاح سعيد بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط بعد إدانته بجريمتي القتل العمد لابنتيه أمينة (18 عامًا) وسارة (17 عامًا)، وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام لمنطقة دالاس جون كروزوت.

وتعود تفاصيل القضية بحسب السلطات الأمريكية إلى ليلة رأس السنة عام 2008، إذ اصطحب سعيد ابنتيه في جولة بسيارته الأجرة. وبعد ساعات، تم العثور على جثتي الفتاتين بهما عدة أعيرة نارية في سيارة أجرة سعيد. وقبل مقتلهما، وجهت سارة نداءً سريعًا للمساعدة. وبحلول الوقت الذي تمكنت فيه الشرطة من تحديد مكان سيارة الأجرة، كانت الشقيقتان قد فارقتا الحياة، واختفى والدهما مع مسدسه وجميع مدخراته.

ظل سعيد هاربًا لأكثر من 12 عامًا، مع كونه مدرجًا في 6 من تلك السنوات في قائمة أخطر 10 هاربين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حتى القبض عليه في 26 أغسطس/آب عام 2020 في تكساس، بحسب بيان الادعاء العام.

وقال البيان إنه بعد 6 أيام من المحاكمة، تداولت هيئة محلفين في مقاطعة دالاس لمدة ثلاث ساعات قبل إصدار حكم بالإدانة يوم الثلاثاء.

وقال المدعي العام جون كروزوت: "لا يوجد شيء مشرف بشأن ما فعله ياسر سعيد في الأول من يناير 2008. فقد أوضحت مقاطعة دالاس للسيد سعيد أنه لا يوجد أي عذر لقتل إنسان آخر. وعليه الآن أن يقضي بقية أيامه محبوسًا في زنزانة". وأضاف: "في حين أن هذا الحكم لا يعيد سارة وأمينة، فإن مكتبي وهيئة المحلفين هذه قاما بكل ما في وسعنا لنرى أن العدالة تتحقق".