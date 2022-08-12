نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أدين أحمد أبو عمو، المدير السابق بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بقضية التجسس لصالح المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الأمر الذي أثار تفاعلا حول تفاصيل القضية.

المواطن السعودي، علي الزبارة، الزميل السابق لأبوعمو، متهم أيضًا بالوصول إلى حسابات تويتر نيابة عن المملكة العربية السعودية، إلا أنه غادر الولايات المتحدة قبل توجيه الاتهام إليه.

أحمد المطيري (يمين) بصورة التقطت العام 2016/ علي الزبارة (يسار) بصورة التقطت العام 2015 وفقا لـFBI, plain_text Credit: FBI

وبحسب الدعوى المقدمة العام 2019 كان دور علي الزبارة إلى جانب أحمد أبوعمو، باستغلال قدرتهما كموظفين في تويتر لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي.

أما المواطن السعودي أحمد المطيري وفقا للدعوى فمتهم بالعمل كوسيط بين موظفي تويتر والحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين ( أبوعمو الوزبارة) مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة السعودية بأمريكا للحصول على تعليق حول المطيري والزبارة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقدمت الـFBI معلومات عن السعوديين العام 2019، هي كما يلي:

يعرف أكثر باسم أحمد الجبرين، مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2014 و2015 يزعم أن المطيري كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية، المعلومات المسروقة تتضمن عناوين بريد إليكتروني وأرقام هاتف وعناوين انترنت لمعارضين سعوديين ومنتقدين للحكومة السعودية وغيرهم.

وفي وثيقة الادعاء، المطيري اتهم أيضا بالعمل بين موظفي تويتر وبين الحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية، في العام 2015 يزعم أن زبارة كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية.

ووفقا للدعوى المرفوعة، الزبارة وهو مهندس ويب تمكن من الدخول إلى معلومات لأكثر من 6000 مستخدم بتويتر، ونظرا لدوره في الشركة فإن الزبارة قادر على تحديد عناوين الـIP للمستخدمين المستهدفين بالإضافة غل بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وقائمة بكل نشاطاتهم على تويتر بأي وقت.