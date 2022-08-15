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كابول، أفغانستان (CNN)-- احتفل مقاتلو طالبان في شوارع كابول بأفغانستان، الاثنين، بعد عام واحد من سيطرة طالبان.

وشاهد طاقم CNN في كابول مجموعات من مقاتلي طالبان وهم يتجولون في أنحاء المدينة ويلوحون بالعلم الأبيض لإمارة أفغانستان الإسلامية ويحملون أسلحة.

وشوهد بعض المقاتلين يقودون سياراتهم حول دوار مسعود، حيث كانت السفارة الأمريكية في السابق تقع فيه.

كما شوهد عدد قليل من المدنيين في الشوارع بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لطالبان يوم 15 أغسطس/ آب عطلة رسمية.

استولت طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب 2021، حيث سحبت الولايات المتحدة وجودها من البلاد وبعد انهيار حكومة الرئيس السابق أشرف غني.

في غضون ذلك، هنأ كبير المتحدثين باسم طالبان البلاد في الذكرى السنوية الأولى للسيطرة على كابول. وكتب المتحدث محمد نعيم وردك، على تويتر الاثنين: "تهانينا لجميع الناس على احتلال كابول في 24 من أسد (15 أغسطس) والمسمار الأخير في نعش القمع".

وكتب "الآن مسؤولية ثقيلة ومقدسة على كل مجاهد أن يداوي الجراح ويمسح دموع الناس في أجواء الحرية والاستقلال! باركنا الله دائما".