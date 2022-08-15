(CNN) - اُنتخب نائب الرئيس الكيني وليام روتو كخامس رئيس للبلاد، وفقا للجنة الانتخابية. ويخلف روتو الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا الذي لم يدعم ترشيحه. ويغادر كينياتا منصبه في وقت لاحق في أغسطس/ آب.

في وقت سابق الاثنين، رفض تحالف منافسه رايلا أودينغا النتائج التي لم تعلن بعد من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود الكينية.

انزلق مركز الفرز الوطني في حالة من الفوضى بعد فترة وجيزة من رفض تحالف أودينجا النتائج، مع اندلاع القتال وإلقاء الكراسي في المبنى.

ذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي منفصل أن اللجنة الانتخابية في البلاد انقسمت بشأن نتائج الانتخابات في البلاد، حيث تبرأ أربعة مسؤولين من نتائج رئيس اللجنة وافولا تشيبوكاتي.

كانت نائبة رئيس لجنة الانتخابات جوليانا شيريرا من بين أولئك الذين عارضوا النتائج.

خلال الحملة، وصف روتو نفسه بأنه "المحتال الرئيسي"، مستشهدًا ببداياته المتواضعة كبائع دجاج شق طريقه إلى قمة السياسة الكينية.

توقع المحللون فوز منافسه رايلا أودينغا، نظرًا لأدائه في استطلاعات الرأي والدعم الحكومي الذي يتمتع به.

لكن نهج روتو الشعبوي "رجل الشعب" الذي رفض السلالات السياسية ولعب على المشاعر المعادية للنخبة في البلاد ، جعله محبوبًا لدى الناخبين.

وقال المحلل السياسي هيرمان مانيورا لشبكة CNN قبل الانتخابات إن "روتو قد أثارت الشباب... تقريبا في جو بهيج".

تعهد روتو، وهو مدرس سابق حاصل على درجة الدكتوراه في علم البيئة النباتية من جامعة نيروبي، بإعطاء الأولوية للاقتصاد الكيني و "الارتقاء بالمواطنين العاديين" كرئيس.

سيتعرض روتو لضغوط لتقديم حلول للمشاكل الاقتصادية الملحة في كينيا، بما في ذلك الديون المتزايدة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والبطالة الجماعية بين الشباب.

يتمتع روتو بتاريخ طويل ومتنوع في السياسة الكينية، كما حوكم جنبًا إلى جنب مع الرئيس كينياتا في عام 2013 في المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في أعقاب أعمال عنف دامية في انتخابات عام 2007. ومع ذلك، تم إسقاط التهم في وقت لاحق.