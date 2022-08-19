8 أحكام بالسجن مدى الحياة على عضو "بيتلز داعش" الشافعي الشيخ

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على الشافعي الشيخ، وهو مقاتل بريطاني في تنظيم "داعش" وعضو في خلية الإعدام التي يطلق عليها "بيتلز داعش" بسبب لهجتهم البريطانية، وذلك لدوره في احتجاز رهائن ومقتل 4 أمريكيين، بالإضافة إلى مواطنين بريطانيين ويابانيين.

وصدر ضد الشيخ 8 أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة في قاعة محكمة بولاية فرجينيا، وذلك في الذكرى الثامنة لقطع رأس أحد ضحاياه، وهو الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

اتُهم الشيخ وعضو آخر في الخلية، أليكساندا كوتي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بـ8 تهم لتورطهم في احتجاز الرهائن وقتل فولي، والصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف، وعاملي الإغاثة الأمريكيين بيتر كاسيغ وكايلا مولر، وكذلك قتل مواطنين بريطانيين ويابانيين. وأُدين الشيخ في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي حديثها للصحفيين بعد الحكم، قالت والدة جيمس فولي، ديان فولي، إنها ممتنة للحكم لكنها وصفته بأنه "نصر أجوف". وأضافت: "لقد فقدت بلادنا 4 من أفضل مواطنيها. لقد فقدنا أحبائنا إلى الأبد".

خلال محاكمة الشيخ التي استمرت أسبوعين، شهد رهائن سابقون على الظروف الوحشية والضرب والتجويع والتعذيب التي تعرضوا لها من قبل أعضاء الخلية الثلاثة، أحدهم محمد إموازي، الذي قُتل في غارة بطائرة بدون طيار في عام 2015. وحكم على أليكساندا كوتي بالسجن مدى الحياة في وقت سابق من العام الجاري.

وخلال إصدار الحكم يوم الجمعة، أكد الادعاء العام خلال المطالبة بأحكام المؤبد الثمانية أن الجرائم التي ارتكبها أعضاء خلية داعش "خطيرة، وسادية، وبغيضة تمامًا".