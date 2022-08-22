لقطات لم يشاهدها الناس من قبل للملكة إليزابيث مع خيول السباق

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ذكر مصدر بالقصر الملكي البريطاني، في تصريح لشبكة CNN، الاثنين، أن دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت، يستعدان لنقل أسرتهما من لندن خلال فترة الفصل الدراسي، في محاولة لمنح أطفالهما حياة أسرية "طبيعية"، فيما أكد قصر كنسينغتون، في بيان، قرار تغيير مدرسة أطفالهم رسميًا.

وقال المصدر، لشبكة CNN: "سيقيم الأمير وليام وكيت وأطفالهما في منزل Adelaide Cottage، وهو مسكن من 4 غرف نوم في أراضي قلعة وندسور في بيركشاير"، مضيفا: "ستقرب هذه الخطوة الأسرة من كل من الملكة إليزابيث الثانية، التي تقيم أيضًا في قلعة وندسور، وعائلة الدوقة التي تعيش في المقاطعة نفسها".

وأوضح المصدر أن "محل إقامتهم الحالي، في قصر كنسينغتون، سيظل المقر الرئيسي للعائلة". وقال المصدر إنه لا توجد حاليًا خطط لأي مساعدة مقيمة، مضيفًا أنه من المحتمل إجراء ترتيبات لمربية في العقار.

ووفقًا لبيان قصر كنسينغتون، سينتقل أبناء الزوجين الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، إلى مدرسة لامبروك، وهي واحدة من أرقى المدارس في المملكة المتحدة وتقع خارج لندن في بيركشاير.

وقال المصدر الملكي لشبكة CNN إن هذه الخطوة ستسمح لوليام وكيت بأن يكونا "أبوين نشطين في مدرسة مزدحمة". وأضاف المصدر: "يريدان أن يكونوا أسرة عادية قدر الإمكان".