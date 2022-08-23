أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، موقف تركيا الداعم لوحدة أراضي أوكرانيا، وأنها ترفض الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم من جانب روسيا، بحسب وكالة الأناضول التي تديرها الدولة.

قال أردوغان في رسالة بالفيديو إلى قمة منصة القرم الثانية المنعقدة في العاصمة كييف، إنه يجب إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وأضاف أردوغان: "إن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، والتي هي جزء لا يتجزأ منها، هي في الأساس مطلب من متطلبات القانون الدولي".

وقال أردوغان إن أنقرة ستواصل دعم منصة القرم التي تم إنشاؤها لحل قضية القرم بالوسائل السلمية. وقال إن "تركيا لا تعترف بضم شبه جزيرة القرم وقد أعلنت صراحة منذ اليوم الأول أن هذه الخطوة غير شرعية وغير قانونية. هذا موقف مبدئي ليس له أسس قانونية فحسب، بل أسس أخلاقية أيضًا".

وأضاف أردوغان أن حماية وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووحدتها السياسية "أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للأمن الإقليمي ولكن أيضًا للأمن والاستقرار العالميين".

وأشار إلى أن "ضمان سلامة ورفاهية مواطنينا من تتار القرم هو أيضًا من بين أولويات تركيا".

وفي حديثه في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مارس/ آذار، قال أردوغان "لو تحدث الغرب ضد غزو القرم في عام 2014، لكان من الممكن تفادي الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية".