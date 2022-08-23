واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حثت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا على المغادرة فورا، حيث تخشى من توجيه روسيا ضربات جديدة قريبًا على منشآت مدنية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تحذير أمني نشره موقع السفارة الأمريكية في أوكرانيا، إن "لديها معلومات عن أن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات ضد البنية التحتية المدنية الأوكرانية والمرافق الحكومية في الأيام المقبلة".

ودعت السفارة الأمريكية "المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات النقل البري المتاحة بشكل خاص إذا كانت آمنة".

وجاء في تحذير الخارجية الأمريكية أن "الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء أوكرانيا شديد التقلب وقد تتدهور الأوضاع دون سابق إنذار".

ويأتي التحذير الأمريكي بعد أن حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تشن هجمات "بشعة" و"شريرة"، بما في ذلك ضربات صاروخية، بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الأربعاء.