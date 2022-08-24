أمريكا ستعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في يوم استقلالها

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي إن بلاده من المقرر أن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية تصل إلى 3 مليارات دولار لأوكرانيا، يوم الأربعاء، الذي يوافق عيد الاستقلال لأوكرانيا، ويصادف مرور 6 أشهر منذ بداية الحرب الروسية.

وهذه الحزمة، التي نشرت عنها وكالة أسوشيتد برس للأنباء لأول مرة، هي أكبر بكثير من أي حزمة أمريكية سابقة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي إن الحزمة ستتضمن قدرات دفاع جوي غربية وكمية كبيرة من الذخيرة بالإضافة إلى التدريب والصيانة، وأضاف أن الحزمة لم يتم الانتهاء منها وأن التفاصيل لا تزال قابلة للتغيير.

كانت الولايات المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 775 مليون دولار تشمل ذخيرة لنظام الصواريخ HIMARS، إلى جانب 16 مدفع هاوتزر، ومعدات لإزالة الألغام، و 15 طائرة بدون طيار من طراز ScanEagle.