بالأرقام.. آثار الغزو الروسي على أوكرانيا بعد 6 أشهر من الحرب

(CNN) -- عندما شنت روسيا هجومًا فجر 24 فبراير/شباط على أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق واندفعت القوات الروسية نحو العاصمة كييف، ذهل الغرب وألقت الخطوة بسكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة في حالة من الذعر.

تسببت الحرب التي استمرت ستة أشهر بين أكبر دولتين في أوروبا في حدوث وفيات على نطاق واسع وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم. لقد تحولت مناطق عدة في البلاد إلى ساحات قتال، ولكن أينما انتقل الصراع، فقد خلف دمارًا كبيرا.

بعد مرور نصف عام على الحرب، يمكن قياس حجم الصراع ليس فقط من حيث الأسلحة والأراضي، ولكن في التكلفة البشرية المتزايدة باستمرار. أصبح المدنيون، بآلافهم، ضحايا للقتال، بينما هرب أولئك الذين فروا عبر أوروبا في محاولة لإعادة بناء حياتهم.

كانت أوكرانيا ذات يوم دولة أوروبية مزدهرة وحديثة، وأصبحت أجزاء من أوكرانيا الآن في حالة خراب.

يوضح الإنفوغرافيك أعلاه أرقام حجم أسوأ صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.