(CNN)-- قال الكرملين، يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات للحكومة بدفع 10 آلاف روبل (613 دولارا) للعائلات التي لديها أطفال في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

ووفقا لبيان الكرملين، سيتم تقديم الأموال للعائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عاما يعيشون في مناطق زابوريجيا وخاركيف وخيرسون، بالإضافة إلى المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك.

ومن المقرر دفع المبالغ المالية بحلول 15 سبتمبر/ أيلول للأسر التي يذهب أطفالها إلى المدارس في الأراضي التي تحتلها روسيا.