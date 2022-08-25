بعد مضي 6 أشهر.. إليك نظرة على الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا

(CNN) – شهدت أوكرانيا خلال الأشهر الـ6 الماضية هجمات مدمرة لا هوادة فيها في مدن بما في ذلك خاركيف وميكولايف وخيرسون وغيرها الكثير.

وتقاتل القوات الأوكرانية هجومًا روسيًا طاحنًا في الشرق، الذي يخضع إلى حد كبير للاحتلال الروسي، وتشن هجمات مضادة في جنوب البلاد.

في دونباس حافظ الجيش الروسي على وابل مستمر من القصف المدفعي والصاروخي عبر منطقتي لوغانسك ودونيتسك الشرقيتان، واستولى على آخر مدينة خاضعة لسيطرة أوكرانيا في لوغانسك في يوليو. لكن لا يزال الأوكرانيون يحتفظون بجزء كبير من دونيتسك، لكنهم يتعرضون لضغوط من ثلاث جهات.

أقر فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "القصف حاد" في وقت سابق في أغسطس، سمح للقوات الروسية "بمواصلة التقدم" في الشرق، لافتا إلى قصف مواقع أوكرانية في بعض الأحيان بما يصل إلى 800 مرة في اليوم. لكنه أضاف أن الوضع "الحاد" "خاضع للسيطرة بالكامل".

إليكم الخريطة أعلاه نظرة على الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا حتى 22 أغسطس.