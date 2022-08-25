الإدارة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 7 كيانات صينية

(CNN)-- أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 كيانات صينية "ما يقيد وصولها إلى السلع والبرامج والتقنيات من الشركات الأمريكية".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الكيانات السبعة (5 شركات طيران وكيانين إلكترونيين) أُضيفت إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات "لدعمها جهود التحديث العسكري لجمهورية الصين الشعبية".

وذكرت ثيا دي روزمان كيندلر، مساعدة وزير التجارة الأمريكي لإدارة التصدير، في البيان أن "التكنولوجيا محايدة من حيث القيمة، ولهذا نتوخى الحذر المستمر فيما يتعلق بالصين، لا سيما في قطاعات مثل الطيران، حيث تكون إمكانية تحويل التكنولوجيا إلى التطبيقات العسكرية عالية جدا".

وبصرف النظر عن الكيانات الخمسة ذات الصلة بالفضاء، تم فرض عقوبات على مؤسستين بحثيتين تركزان على تطوير الرقائق الإلكترونية.

وفقا لبيان وزارة التجارة الأمريكية، يوجد ما يقرب من 600 كيان صيني في قائمة الكيانات التي تخضع لعقوبات، وتمت إضافة أكثر من 110 منها منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن.