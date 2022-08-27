تفاعل على فيديو صراخ شخص بكلمة لبايدن وردة فعل الرئيس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كلمة كان يلقيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن وسماع صوت شخص يصرخ موجها انتقادات له.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام شخص بالصراخ قائلا: "لقت سرقت الانتخابات"، قبل أن يجيب الرئيس الأمريكي: "الجهل لا يعرف حدود، لكننا لم نستسلم أبدًا. لم نستسلم أبدًا. ونحن نقدم المساعدة للشعب الأمريكي الآن".

وتابع بايدن قائلا: "والآن، حتى نقادنا أُجبروا على الاعتراف بالتقدم الحقيقي. سجل من الإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارات قليلة في التاريخ: 10 ملايين وظيفة جديدة، أكثر مما أنشأناه من قبل في هذه المرحلة من رئاسة أي شخص؛ معدل البطالة 3.5% وهو أدنى مستوى قياسي تقريبًا في تاريخ هذا البلد. انخفض معدل فقر الأطفال بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه قبل عامين، وتم تطعيم أكثر من 220 مليون أمريكي. سجل - سجل إنشاء المشاريع الصغيرة".

وأضاف: "سبب كبير لكل هذا هو خطة الإنقاذ الأمريكية التي وقعتها بعد فترة وجيزة من تولي منصبي بمساعدة أعضاء الكونغرس.. نقلت تلك الخطة أمريكا من أزمة اقتصادية إلى انتعاش اقتصادي. ولم يصوت لها أي جمهوري واحد. ولا واحد".