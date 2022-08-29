هيلاري كلينتون تنشر صورة لها وهي ترقص وتوجه رسالة لرئيسة وزراء فنلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد موجة الانتقادات التي طالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، نشرت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، صورة لها وهي ترقص في مدينة قرطاجنة الكولومبية حينما كانت وزيرة للخارجية ووجهت رسالة لمارين قالت فيها: "واصلي الرقص".

ونشرت كلينتون تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وكتبت فيها: "مثلما قالت آن ريتشاردز: فعلت جينجر رودجرز ما فعله فريد أستاير، لكنها فعلت ذلك بطريقة عكسية وبكعب عال"، حسب قولها.

وأضافت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية: "هذه أنا في قرطاجنة عندما كنت هناك لعقد اجتماع وأنا وزيرة للخارجية... سانا مارين واصلي الرقص"، حسب قولها.

وكانت قد تعرضت رئيسة وزراء فنلندا لانتقادات كبيرة بعد تسريب فيديو لها وهي ترقص مع أصدقائها في مناسبة خاصة، إذ اتهمها البعض باتباع أسلوب حياة يميل للهو والسهر.

وكانت قد أجرت مارين فحصًا لكشف تعاطي المخدرات بعد تسريب الفيديو، نتيجة ضغط من قادة المعارضة في البلاد، وجاءت نتيجته سلبية لاحقًا.