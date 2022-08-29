طياران يتبادلان "إشارات غير لائقة" إثر خلاف في رحلة بين باريس وجنيف

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طياران يتبادلان "إشارات غير لائقة" إثر خلاف في رحلة بين باريس وجنيف
Credit: Pascal Le Segretain / Staff

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وقع خلاف بين طيارين في رحلة للخطوط الجوية الفرنسية بين باريس وجنيف دون أن يؤثر ذلك على مسار الرحلة.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية إن طيارين في الخطوط الجوية الفرنسية اختلفا وتبادلا "إشارات غير لائقة" خلال رحلة حملت الرقم A320 في يونيو/حزيران الماضي، وفقًا لبيان صادر الإثنين.

وأضاف المتحدث قائلًا: "تم حل الحادثة بسرعة بدون أن تؤثر على خط الرحلة أو سلامتها، وقد استكملت الرحلة بشكل طبيعي"، حسب قوله.

وتم فصل الطيارين مؤقتًا لحين استكمال التحقيقات في الحادثة، وفقًا لشركة الطيران، والتي أشارت إلى أن مجلس إدارتها سيتخذ قرارًا بشأن تبعات وطريقة التعامل مع الحادثة.

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