منها صدّر للسعودية.. أمريكا توقف أسطول طائرات مروحية وتوضح السبب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت سينثيا سميث، متحدثة باسم الجيش الأمريكي عن وقف أسطول كامل من طائرات الهليكوبتر من طراز "شينوك" بعد اكتشاف "عدد صغير" من حالات احتراق للمحركات.

وقالت سميث إن الجيش حدد سبب حرائق المحرك على أنه تسرب وقود بين "عدد معزول" من طائرات هليكوبتر "بوينغ إتش -47 شينوك"، مضيفة أن الجيش يتخذ خطوات لإصلاح المشكلة، مؤكدة على عدم وقوع إصابات أو وفيات نتيجة تسرب الوقود أو حرائق المحرك.

وفقًا للجيش، يبلغ الحد الأقصى لحمولة CH-47F، وهو أحد أحدث إصدارات شينوك، حوالي 25000 رطل. وتم تصديره إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك هولندا والمملكة العربية السعودية وأستراليا.

ويذكر أن طائرة شينوك، بميزة المراوح الدوارة الترادفية الفريدة، هي المروحية الوحيدة بالجيش ذات قدرات الرفع الثقيل والتي تدعم العمليات القتالية والعمليات الحرجة الأخرى ودخلت الخدمة منذ الستينيات.