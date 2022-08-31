زعماء غربيون ينعون غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي

ماذا قال غورباتشوف عن الدرس المستفاد بحادثة تشيرنوبيل؟

(CNN)-- أعرب زعماء غربيون، يوم الثلاثاء، عن أسفهم لوفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل حله، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

فقد قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عبر حسابه على تويتر: "شعرت بالحزن لسماع نبأ وفاة غورباتشوف، لطالما أعجبت بالشجاعة والنزاهة التي أظهرها في الوصول بالحرب الباردة إلى خاتمة سلمية، في زمن عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا، لا يزال التزامه الدؤوب بفتح المجتمع السوفييتي قائما مثالا لنا جميعا".

وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تغريدة قالت خلالها: "ميخائيل غورباتشوف كان قائدا موثوقا ومحترما لقد لعب دورا حاسما في إنهاء الحرب الباردة وإسقاط الستار الحديدي، لقد فتح الطريق لأوروبا حرة. هذا الإرث لن ننساه".

وكذلك ذكر مايكل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا، عبر تويتر: "حزن لسماع نبأ وفاة ميخائيل غورباتشوف، إن إحساسه بالتاريخ والتزامه بالانفتاح والإصلاح وبناء الجسور مع الغرب غير العالم".

وقال سيلفيو برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق، في تغريدة: "ذهب بطل الديمقراطية، كان ميخائيل غورباتشوف رجلا غير تاريخ القرن العشرين، سنفتقد بعد نظره وحكمه السليم، خاصة في هذا الوقت العصيب في السياسة الدولية".

وذكر جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في تصريح لشبكة CNN: "سيذكر التاريخ ميخائيل غورباتشوف كعملاق قاد أمته العظيمة نحو الديمقراطية، لقد لعب دورا حاسما في اختتام سلمي للحرب الباردة بقراره ضد استخدام القوة للحفاظ على تماسك الإمبراطورية".

وأضاف: "لقد وجدته وسيطا أمينا ويمكنه الاعتماد على كلمته على الرغم من الضغوط الداخلية في موسكو، العالم الحر يفتقده كثيرا ".

وقالت مؤسسة جورج وباربرا بوش، عبر تويتر، إنها "تنعي فقدان الرئيس ميخائيل غورباتشوف، في نهاية الحرب الباردة، عمل الرئيس بوش والرئيس غورباتشوف عن كثب لضمان أن تكون نهاية الاتحاد السوفييتي سلمية، مما يؤدي إلى الحرية للملايين في جميع أنحاء أوروبا الشرقية".

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أعمق تعازيه في وفاة غورباتشوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

وذكرت "ريا نوفوستي" أن "بوتين سيبعث برسالة غدًا لعائلة غورباتشوف وأصدقائه"، ونقلت الوكالة عن مؤسسة غورباتشوف قولها إن الزعيم الأخير للاتحاد السوفيتي السابق، سيدفن بجانب زوجته في موسكو، وأضافت أن موعد الجنازة ستحدده الأسرة لاحقا.

وكانت وكالات الأنباء الروسية نقلت عن المستشفى الإكلينيكي المركزي قوله إن غورباتشوف توفي هذا المساء بعد صراع شديد وطويل الأمد مع المرض.