واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بأنه لا يعتبر أنصار سلفه دونالد ترامب تهديدًا للولايات المتحدة، لكنه أكد على أن أولئك الذين يدعون إلى العنف أو قلب نتائج الانتخابات هم الخطر الحقيقي على الديمقراطية.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعتبر أي مؤيد لترامب تهديدًا للبلاد. أعتقد أن أي شخص يدعو إلى استخدام العنف، ويفشل في إدانة العنف، ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ويصر على تغيير الطريقة التي يتم بها فرز الأصوات، فهذا تهديد للديمقراطية".

وجاء تصريح بايدن بعد يوم من خطابه في فيلادلفيا حيث أصدر تحذيرًا بشأن تأثير دونالد ترامب على الجمهوريين، معربا عن قلقه من أن مستقبل الديمقراطية الأمريكية في خطر.

وبسؤاله في البيت الأبيض عما إذا كان يعتقد أن جميع مؤيدي ترامب يشكلون تهديدًا للولايات المتحدة، قال إنه لا يعتقد ذلك.

وأضاف: "كل ما ندافع عنه يعتمد على أسس الديمقراطية". وتابع بالقول: "عندما صوت الناس لصالح دونالد ترامب، وعندما يدعمونه الآن، فإنهم لم يصوتوا لهجوم على الكونغرس، ولم يصوتوا لإلغاء الانتخابات. كانوا يصوتون لصالح فلسفة طرحها".