أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أجلت وكالة "ناسا" إطلاق الصاروخ "SLS" مرة أخرى لأسباب تقنية، السبت، ما قد يؤجل عملية الإطلاق أسابيع أخرى.

وكان من المقرر أن يُظلق الصاروخ الضخم بعد ظهر السبت، لكن هذه الخطط باءت بالفشل بعد رصد تسريب لسائل الهيدروجين وهو الأمر الذي قضى الفريق التقني معظم ساعات الصباح يبذل جهودًا لحله.

ويعتبر الهيدروجين أحد الدوافع الرئيسية لإطلاق الصاروخ في مرحلته الأولى، وقد منع التسريب الفريق المسؤول عن الإطلاق من القدرة على ملء خزان الهيدروجين المسال رغم تجريب عدد من الإجراءات لحل المشكلة.

وهذه هي المرة الثانية التي تُجبر فيها الوكالة على تعليق العد التنازلي للإطلاق بسبب مشاكل تقنية، فقد كان الإطلاق الأول المفترض الإثنين، وقد تأجل بسبب ظهور مشاكل عدة، بما فيها مشكلة في نظام تبريد محركات الصاروخ قبل الإقلاع، وتسريب في مواد عدة خلال عملية تزويد الصاروخ بالوقود.

ومن المقرر أن تجسد المهمة التي أُطلق عليها اسم "أرتيميس 1" تدشين برنامج الإطلاق الفضائي "SLS"، ومن المتوقع أن يصبح الصاروخ الأكثر قوة الذي يتم إطلاقه إلى مداره عبر التاريخ.