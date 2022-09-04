وفاة مؤثرة مشهورة على "تيك توك" بعد حادث قفز مظلي.. إليكم ماذا حصل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفيت تانيا باردازي إحدى المؤثرين الكنديين على تيك توك الأسبوع الماضي في أعقاب حادث قفز مظلي في تورنتو، حسبما قالت صديقة حضرت جنازتها لشبكة CNN.

كان لدى تانيا باردازي، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 95000 متابع ومليوني إعجاب على التطبيق.

وقالت شركة "سكاي دايف تورنتو" إن طالب قفز مظلي توفي في 27 أغسطس/ اب، بعد أن "استسلم لإصابات قاتلة بسبب حالة طارئة"، في حين لم تحدد الشركة هوية الطالب، لكن ميلودي أوزجولي، صديق باردازي منذ حوالي عقد من الزمن، قال لشبكة CNN عبر الهاتف إن باردازي هي الطالبة التي توفيت.

وقالت الشركة في بيان: "أطلق القافز المظلي مظلة رئيسية سريعة الدوران على ارتفاع منخفض دون الوقت / الارتفاع المطلوب لفتح المظلة الاحتياطية".