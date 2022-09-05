لندن، بريطانيا (CNN) – أعلن حزب المحافظين انتخاب ليز تراس زعيمة له ورئيسة لوزراء بريطانيا، الإثنين، بعد فوزها في الانتخابات على منافسها ريشي سوناك بفارق اقترب من 21 ألف صوت.

وحصدت تراس التي تشغل منصب وزيرة الخارجية، 81 ألف و326 صوتا في حين صوت 60 ألف و399 ناخبا لسوناك وقد بلغ إجمالي عدد الناخبين 172 ألف و437.

وفي أول كلمة لها بعد الفوز، وجهت تراس الشكر لرئيس حكومة تصريف الأعمال، بوريس جونسون، قائلة له: "شكرا لك لقد أنجزت مهمة بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي)"، حسب قولها.

وأضافت رئيسة الوزراء المنتخبة قائلة لجونسون: "لقد هزمت جيرمي كوربين ووزعت اللقاحات ووقفت بوجه فلاديمير بوتين، الناس معجبون بك من كييف إلى كارلايل"، حسب قولها.

وستواجه تراس تحديات كبرى خلال الفترة المقبلة أولها محاولة خفض مستوى التضخم الذي وصل إلى 10% والتعامل مع أزمة غلاء فواتير الطاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وتخفيض الضرائب الذي تؤيده منذ فترة.

يذكر أن الفائزة بالانتخابات ستُكلف بتشكيل حكومة جديدة الثلاثاء بعد زيارتها إلى قصر الملكة إليزابيث في اسكتلندا برفقة جونسون.