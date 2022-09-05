أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل موظفان في السفارة الروسية إثر هجوم قرب مبنى البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابل، الإثنين، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "انفجر جهاز كان بحوزة مسلح مجهول، وكنتيجة للهجوم، قُتل موظفان في بعثتنا الدبلوماسية"، وفقا للبيان.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها قائلة: "هناك أيضا ضحايا بين المواطنين الأفغان"، حسب قولها.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم شرطة كابل أن الجهاز انفجر وسط حشد من الناس بعد تحديد المنفذ وقتله من جانب قوات الأمن الأفغانية قرب السفارة الروسية.

وقال المتحدث بإسم الشرطة، خالد زدران، عبر صفحته على تويتر: "اليوم حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي تم تحديد وقتل انتحاري كان يعتزم تفجير نفسه وسط حشد من الناس، من جانب قوات الأمن قرب السفارة الروسية في المنطقة السابعة لشرطة كابل، وكنتيجة لذلك حدث الانفجار".

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في إيجاز صحفي: "لقد كان هذا هجوما إرهابيا، وحدوث هذه الهجمات أمر غير مقبول، ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية، بالطبع، فإن الأمر الأهم هو جمع المعلومات حول ما حدث لدبلوماسيينا، وحسبما فهمت، فسيتم تحديث المعلومات التي لدينا".