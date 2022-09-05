دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يترقب البريطانيون الإعلان عن هوية رئيس وزرائهم الجديد، الإثنين، بعد انتهاء التصويت داخل حزب المحافظين، الجمعة، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية بعد شهرين على تنحي بوريس جونسون إثر سلسلة من الفضائح.

وسيُعلن حزب المحافظين عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي لبريطانيا عن هوية رئيس الوزراء القادم بعد أن انحسر الصراع بين وزيرة الخارجية، ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

وتعتبر تراس، التي تدعو لخفض الضرائب وتعتبر واجهة اليمين في حزب المحافظين، الأوفر حظا بالتفوق على سوناك الذي صوت سابقا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) لكن نبرته بدأت تخفت حول الطريقة التي يجب أن تتعامل بها لندن مع الاتحاد الأوروبي.

وسيبقى الفائز في منصبه وسيقود البلاد حتى الانتخابات العامة المقبلة والمقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024.

وسيتجه الرابح للقاء الملكة إليزابيث والحصول على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة، الثلاثاء، في استقبال يتم عادة بقصر باكنغهام لكن الملكة البالقة من العمر 96 عاما ستكون في بالمورال في اسكتلندا، ولأول مرة خلال فترة حكمها ستستقبل جونسون وخليفته في هذا القصر.

ومن المتوقع أن يكون الاحتفال بالفوز برئاسة الوزراء مقتضبا في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد، إذ سيرتفع متوسط قيمة فواتير الطاقة 80% لتصل إلى 4 آلاف و180 دولار ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول.

ورفضت تراس كشف خططها للتعامل مع هذه الأزمة لكنها قالت في حوار تلفزيوني إنها قادرة على التصرف باتجاه الحل في غضون أسبوع على انتخابها رئيسة للوزراء.