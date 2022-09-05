زيلينسكي يعلن "تحرير" منطقتين جنوبي وشرقي أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن "تحرير" منطقتين إحداهما جنوبي البلاد والأخرى في إقليم دونيتسك شرقي البلاد، الأحد.

ولم يُحدد الرئيس الأوكراني موقع المنطقتين بالضبط ولم يتحدث عن التسلسل الزمني واكتفى بالإشارة إلى أن قادة جيشه وقادة الاستخبارات قدموا "تقارير جيدة" في اجتماع الأحد.

وفي رسالته اليومية عبر تقنية الفيديو، قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية "تقدمت واستعادت مرتفعات معينة" في ليسيشانسك باتجاه سيفيرسك.

يذكر أن الجيش الأوكراني يحاول مؤخرا قطع طرق الإمداد عن القوات الموالية لروسيا جنوبي البلاد في محاولة لاستعادة بعض المناطق التي تسيطر عليها موسكو.