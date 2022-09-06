بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فكرة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وذلك أثناء رد مقتضب للصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يدخل إلى البيت الأبيض الإثنين، وقامت إحدى الصحفيات بطرح سؤال عليه حول تصنيف روسيا كدولة راعية لإرهاب.

وقالت الصحفية: "سيدي الرئيس... هل يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب؟"، وأجاب بايدن قائلا: "لا"، قبل أن يواصل طريقه، وحاولت الصحفية سؤاله عن السبب لكنه لم يلتفت لها.

وكانت قضية تصنيف موسكو كدولة راعية للإرهاب من أبرز مطالب أوكرانيا منذ الغزو الروسي لأراضيها في 24 فبراير/شباط من عام 2022.