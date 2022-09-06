لندن، بريطانيا (CNN) -- غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال في بريطانيا، بوريس جونسون، "داونينغ ستريت 10"، الثلاثاء، ليسافر إلى اسكتلندا من أجل لقاء الملكة إليزابيث وتقديم استقالته لها، ووجه كلمة للشعب للمرة الأخيرة كرئيس للوزراء تطرق فيها إلى "إنجازاته".

وقال جونسون: "شكرا للشعب البريطاني، للناخبين الذين منحوني فرصة الخدمة، لجميع من عملوا بلا كلل معا لهزم كوفيد، لوضعنا في المكان الذي نحن فيه".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني قائلا: "معا، وضعنا أسسا ستبقى لوقت طويل، إن كان عبر السيطرة مجددا على قوانيننا أو عبر وضع بنية تحتية جديدة، لقد قمنا بوضع هيكل متين سنواصل بناءه معا لنفسح المجال لازدهار الأجيال الحالية والقادمة، وسأكون داعما لليز تراس والحكومة الجديدة على طول الطريق"، حسب قوله.

وبينما كان يغادر "داونينغ ستريت" قال جونوسن: "حسنا يا رفاق، هذا كل شيء"، وقد شوهدت زوجته وهي تغادر معه خارج "داونينغ ستريت".

واستعرض رئيس الوزراء البريطاني الذي تنحى عن منصبه قبل شهرين، نتيجة سلسلة من الفضائح، إنجازاته في المدة التي قضاها في المنصب وتحدث عن خفض معدلات البطالة وغيرها من الأمور.

يذكر أن وزيرة الخارجية، ليز تراس، كانت قد فازت بانتخابات حزب المحافظين وتزعمت الحزب لتصبح بذلك رئيسة للوزراء ومن المقرر أن تتجه الثلاثاء برفقة جونسون للقاء الملكة والحصول على تكليف بتشكيل حكومة جديدة.