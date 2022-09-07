دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – 12% من البريطانيون فقط يتوقعون أن تكون ليز تراس رئيسة وزراء جيدة أو رائعة، حسب استطلاع أجراه موقع YouGov على 1651 من البالغين، في حين رأى 24% من المشاركين أنها ستكون أفضل من سلفها بوريس جونسون.

هزمت تراس البالغة من العمر 47 عامًا منافسها ريشي سوناك في السباق نحو قيادة حزب المحافظين، وتبعت مارغريت تاتشر وتيريزا ماي لتصبح ثالث رئيسة وزراء بريطانية.

12٪ فقط من البريطانيين يتوقعون أن تكون ليز تراس رئيسة وزراء عظيمة أو جيدة، بينما يتوقع 52٪ أن تكون"ضعيفة" أو أن يكون أداؤها "شديد السوء". بينما يعتبر 22٪ من البريطانيين أن بوريس جونسون كان "جيدا" أو "رائعا" مقارنة بها، بينما يقدر 55٪ أن أداءه (جونسون) في مدة توليه المنصب كان "ضعيفا" أو "فظيعا". ويعتقد أيضا 37٪ من البريطانيين أنها ستكون مثل سابقها. في حين يرى 24٪ أنها ستكون أفضل من بوريس جونسون، بينما يتوقع نسبة متساوية أن تكون أسوأ.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نتائج استطلاع موقع YouGov عن توقعات المستطلعين في المملكة المتحدة ما إذا ستكون ليز تراس جيدة أو سيئة كرئيسة الوزراء.