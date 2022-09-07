دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

وقال بوتين في جزء من هذه التصريحات: "لم نخسر شيئًا ولن نفقد شيئًا، مكسبنا الرئيسي هو تعزيز سيادتنا.. لم نبدأ أي شيء فيما يتعلق بالعمل العسكري، لكننا نحاول فقط إنهاءه".

واستنادًا إلى المعلومات الاستخبارية، تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تواجه نقصًا "حادًا" في الأفراد العسكريين في أوكرانيا وتبحث عن طرق جديدة لتعزيز مستويات قواتها، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN الأسبوع الماضي.

ويذكر أنه وفي أواخر أغسطس/ آب، أمر الرئيس بوتين الجيش الروسي بزيادة العدد الإجمالي للقوات بمقدار 137 ألف جندي، في حين لا يزال من غير الواضح كيف تنوي وزارة الدفاع الوصول إلى هذا الهدف.