تفاعل على فيديو رد متحدثة البيت الأبيض عن تغريدة لها حول انتخابات 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وكيف ردت على سؤال وجه لها حول تغريدة نشرتها العام 2016 عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض حيث وجه مراسل قناة فوكس بيتر دوسي سؤالا لها قائلا: "قمت بالتغريد في العام 2016 بأن ترامب سرق الانتخابات.." لترد جان بيير قائلة: "لنكن واضحين، المقارنة التي قمت بها سخيفة كنت أتحدث حينها بالتحديد عما كان يجري حول حقوق التصويت وما كان يهدد حقوق التصويت هذا ما كنت أتحدث عنه في ذلك الوقت.."

وتابعت جان بيير قائلة: "قلت إن الرئيس ترامب فاز بالانتخابات العام 2016 وكنت واضحة حيال ذلك والذي نتحدث عنه حاليا ضرورة عدم نسيان ما حدث في الـ6 من يناير 2021، رأينا عصابة من قبل الشخص الذي وجد في هذه المنشأة (البيت الأبيض) وكان هجوما على ديمقراطيتنا.."

واضافت قائلة: "دعونا لا ننسى أن هناك أشخاصا ماتوا في ذلك اليوم عناصر من رجال الأمن هوجموا في ذلك اليوم هذا هو الخطر الذي رأيناه في ذلك الوقت وهذا ما أشار إليه الرئيس وهذا ما سيستمر بالإشارة إليه.."