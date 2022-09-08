بيان "مؤثر" من ملك بريطانيا بعد وفاة والدته: لحظة الحزن الأكبر

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أصدر ملك بريطانيا، تشارلز، بيانا نعى فيه والدته، الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنه وعائلته سيبقون "مطمئنين" بسبب الاحترام الذي تمتعت به الملكة الراحلة حول العالم.

وقال الملك في بيانه: "وفاة أمي العزيزة، جلالة الملكة، لحظة تحمل الحزن الأكبر لي ولأفراد عائلتي كافة".

وتابع ملك بريطانيا قائلا: "إننا لنحزن بشدة على وفاة سيدة ذات عزة وأم محبوبة، أعلم أن أرجاء البلاد كافة ستشعر بخسارتها، والكومونولث وعدد لا يحصى من الناس حول العالم".

وأردف تشارلز قائلا: "خلال مدة الحداد والتغيير هذه، سأكون أنا وعائلتي مطمئنين لأننا نعلم حجم الاحترام والتقدير الكبير اللذين حظيت بهما الملكة"، حسب تعبيره.

وأصبح تشارلز ملكا بعد وفاة والدته، الخميس، عن عمر يناهز الـ96 عاما، وفق ما صدر عن قصر باكنغهام والعائلة الملكية.