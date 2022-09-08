(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، أنها توقفت مؤقتا عن استلام مقاتلات من طراز F35 من شركة لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلة، بعد أن علمت من الشركة أن سبيكة مصنوعة في الصين كانت في أحد مكونات الطائرة المقاتلة، في انتهاك للقوانين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون راسل جويميري إن مغناطيسا يحتوي على السبيكة تم استخدامه في جزء من الطائرة لا يمثل مشكلة أمنية، وأضاف أنه "لا ينقل المعلومات أو يضر بسلامة الطائرة ولا توجد مخاطر متعلقة بالأداء، أو الجودة أو السلامة أو الأمان مرتبطة بهذه المشكلة".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركة لوكهيد مارتن وجدت بالفعل مصدرا بديلا للسبيكة.

وكانت الشركة أبلغت طواعية عن عدم امتثالها للقوانين، وتجري مراجعة لتحديد كيفية حدوث ذلك.

ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية عن عدد الطائرات التي كان يجب استلامها أو عدد الطائرات التي تحتوي على المكون الصيني، ومن المقرر أن تسلم الشركة ما يصل إلى 153 طائرة من طراز F35 في عام 2022، وقد سلمت 88 حتى الآن.

وتعد المقاتلة F35 واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تقدما في العالم، وتشغل الولايات المتحدة المئات منها.

ومن جانبها، قالت لوكهيد مارتن، في بيان: "نحن نعمل مع شركائنا ووزارة الدفاع لضمان الامتثال للتعاقدات"، وأكدت أن "الطائرة F35 تظل آمنة"، وتابعت: "نحن نعمل مع وزارة الدفاع لحل المشكلة بأسرع ما يمكن لاستئناف عمليات التسليم".